Об этом сообщает сайт Ривненской облгосадминистрации.

"Алексей Кондратюк в 2016 году был призван на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины, морской пехотинец, матрос. Героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Малый бронированный артиллерийский катер «Костопіль» (МБАК) построен на судостроительном предприятии «Кузня на Рибальському». Его начали строить в прошлом году. Спуск на воду 7-го МБАКа состоялся 3 апреля 2019-го года.

Главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны Украины, а также противодействие возможной высадке десантных средств противника на побережье и т.п.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира