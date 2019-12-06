Пользователей сети растрогало сообщение, присланное волонтерам из оккупированного Донецка, в котором выражается поддержка украинским воинам в День Вооруженных сил Украины.

Текс смс-сообщения опубликован в Facebook-сообществе “Повернися живим”. Сейчас трогательный пост набрал более 10 тысяч лайков.

”Привет из оккупированного Донецка. Хочу отметить наших Героев. Вас ждут и любят во всех городах нашей матери. Победа за нами. Все будет Украина! Донетчанин”, - сказано в сообщении.

Мужчина прислал такое смс одному из волонтеров. Тот решил, что в такой день обязательно нужно поделиться им с украинцами.

”Этим фото невозможно не поделиться. Иногда также получаем подобные слова в личных сообщениях страницы фонда. И всегда искренне радуемся, что на временно оккупированной территории все еще есть патриоты. Патриоты, о которых также нужно помнить”, - написал автор публикации.

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