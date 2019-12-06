Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Россия пытается "вбить клин" в отношения Украины со многими нашими партнерами. Раскручиваются темы и умышленно осуществляются провокации, которые должны, по ее замыслу, привести к ухудшению и даже разрушению двусторонних отношений", - сказал Боднар.

В качестве примера дипломат напомнил о провокациях РФ относительно темы исторической памяти и попытках влияния на нацменьшинства в Украине.

"Например, в отношениях с Польшей одной из таких тем была историческая память. Были также провокации, направленные против национальных меньшинств в Украине, чтобы внести раздор, поссорить с румынами, болгарами, которые проживают на территории Украины, и испортить отношения с соответствующими государствами", - сказал Боднар.

В случае Польши он указал на существенное улучшение в некоторых важных вопросах с сентября этого года, после возобновления поисково-эксгумационных работ.

"Украинская организация, которая была выбрана польской стороной, получила согласие на поиск и проведение соответствующей работы во Львове. Конечно, это должно быть сбалансированное сотрудничество, и мы настаиваем на восстановлении украинских памятников на территории Польши", - подчеркнул Боднар.

Он также отметил, что никакие провокации РФ в Турции, такие как, например, визит депутата Госдумы Натальи Поклонской, не имеют влияния на отношения Украины и Турции и реализацию совместных планов.

Как сообщалось, представители Украины сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств незаконно избранного в Госдуму РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека, включенного в состав российской делегации с нарушением процедур.

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