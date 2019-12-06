6 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Столтенберг не видит признаков улучшения в отношениях с РФ • “Все будет Украина!”: Сеть растрогало письмо воинам ВСУ из Донецка • Бронированный катер ВМС Украины назвали в честь города, где родился погибший герой АТО • Россия пытается "вбить клин" в отношения Украины с партнерами — МИД • День ВСУ: Зеленский и Загороднюк поздравили военнослужащих и ветеранов • Моряки и летчики могут получить статус УБД - Рада поддержала законопроект • Аномально теплый декабрь: где и когда "прогреет" до +12°все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Грузия, Саакашвили, политики. 6 декабря 31Грузия, Саакашвили, политики. 5 грудня 2017 року колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Міхеїла Саакашвілі на даху будівлі в центрі Києва рятувався від правоохоронців. До нього прийшли з обшуком та підозрами у зв’язках із злочинними угрупуваннями і отриманні грошей від оточення Януковича. Саакашвілі і його команда відкидали звинувачення. Що ж тепер із цією справою? Та де сам Міхеїл Саакашвілі? Розповідаємо в 5-ти хвилинах про два роки, резонансних і не дуже, подій. Фоторепортажи Популярные теги живопись, Верховная Рада, женщины, Майдан, Дмитрий Дятлов, НАТО, Саакашвили, юмор, мир, архитектура, искусство, автомобили, Россия, военная техника, дети, Донбасс, США, Нацгвардия, традиции, животные, оккупация, Сергей Смоленцев, фестивали, корабли, путешествия, экология, Карпаты, политика, Порошенко, парады, технологии, Львов, фотопроект, цирк, заводы, фотоконкурсы, концерты, дизайн, мода, бизнес, марш, общество, полиция, фотографы, уикенд, туризм, Киев, солдат, стихийные бедствия, вера, транспорт, выборы, депутаты, фотография, спорт, катастрофы, Шахтер, досуг, джаз, футбол, политики, аннексия Крыма, тест-драйв, соревнования, ЗСУ, зима, Путин, самолеты, столкновения, природа, Одесса, АТО, люди, кошки, милиция, праздники, музыка, Александр Зубко, фотоподборки, церковь, история, война, портрет, Львів, пейзажи, учения, ВМС, Динамо, культура, авиация, митинги, беспорядки, #Євромайдан, протесты, город, акции, ВСУ, суд, выставки, знаменитости Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис живопись, Верховная Рада, женщины, Майдан, Дмитрий Дятлов, НАТО, Саакашвили, юмор, мир, архитектура, искусство, автомобили, Россия, военная техника, дети, Донбасс, США, Нацгвардия, традиции, животные, оккупация, Сергей Смоленцев, фестивали, корабли, путешествия, экология, Карпаты, политика, Порошенко, парады, технологии, Львов, фотопроект, цирк, заводы, фотоконкурсы, концерты, дизайн, мода, бизнес, марш, общество, полиция, фотографы, уикенд, туризм, Киев, солдат, стихийные бедствия, вера, транспорт, выборы, депутаты, фотография, спорт, катастрофы, Шахтер, досуг, джаз, футбол, политики, аннексия Крыма, тест-драйв, соревнования, ЗСУ, зима, Путин, самолеты, столкновения, природа, Одесса, АТО, люди, кошки, милиция, праздники, музыка, Александр Зубко, фотоподборки, церковь, история, война, портрет, Львів, пейзажи, учения, ВМС, Динамо, культура, авиация, митинги, беспорядки, #Євромайдан, протесты, город, акции, ВСУ, суд, выставки, знаменитостиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 5 грудня 2017 року колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Міхеїла Саакашвілі на даху будівлі в центрі Києва рятувався від правоохоронців. До нього прийшли з обшуком та підозрами у зв’язках із злочинними угрупуваннями і отриманні грошей від оточення Януковича. Саакашвілі і його команда відкидали звинувачення. Що ж тепер із цією справою? Та де сам Міхеїл Саакашвілі? Розповідаємо в 5-ти хвилинах про два роки, резонансних і не дуже, подій. 06.12.2019



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