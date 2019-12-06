При обычном шаге в работу включается целых 200 мышц. Среднестатистическое сердце может вкалывать 100 лет. Длина самой короткой мышцы в теле человека — 1,27 миллиметра. Это только начало того, что тебе предстоит узнать в этой статье.

1. Сколько только мышц?

Всего в человеческом организме насчитается от 640 до 850 мышц. Во время простой ходьбы организм задействует до 200 мышц. Мышечная ткань на 15% плотнее и тяжелее жировой, следовательно тренированный человек может превосходить в весе полного, но неспортивного товарища такого же роста. На мышцы приходится в среднем до 40% массы тела.

2. Самые-самые мышцы

Самая выносливая мышца человека — сердце, самая короткая — стременная (она напрягает барабанную перепонку в ухе). Длина ее — 1,27 миллиметра. Самая длинная мышца человеческого тела – портняжная (на передней поверхности бедра). Самая быстрая мышца — моргающая.

А какая самая сильная мышца человеческого тела? Часто говорят, что это язык. Но он состоит из нескольких мышц, следовательно сея точка зрения является ложной. Очень сильными являются жевательные мышцы (сила их давления может достигать 100 килограммов), а также икры и ягодичные мышцы. Хотя, мышцы рук тоже нельзя отнести к слабым. Ими (вкупе с остальными мышцами в твоем теле) можно творить неимоверное.

3. Такие разные мышцы

Мышцы человека не одинаковые. Поэтому и тренировать их нужно по-разному, и время на восстановление тоже разное. Быстрее только восстанавливаются трицепсы, медленнее только - мышцы спины. Это необходимо учитывать при тренировках. Отдых нужен мышцам не меньше, чем нагрузка. Полное же восстановление происходит только через 48 часов после интенсивных нагрузок.

4. Выносливость мышц

Выносливость — способность мышцы сохранять работоспособность на протяжении времени. Самая выносливая мышца человеческого организма (мы уже писали об этом) — сердце. По подсчетам врачей, “запас прочности“ среднестатистического сердца — не меньше 100 лет.

Мышцы начинают уставать, когда в них заканчивается гликоген, также усталость объясняется большим количеством в мышцах кальция. Раньше же считалось, что главной виновницей усталости является молочная кислота. Растолкуем далее.

В Колумбийском университете было проведено исследование, в котором мыши 3 недели ежедневно плавали, а велосипедисты 3 дня тренировались. Оказалось, что после физических упражнений в химической структуре рианодинового рецептора (отвечает за сокращение мышц, то есть их работу) происходили серьезные изменения — появлялся зазор в клеточной оболочке, через который кальций просачивался в мышечные клетки.

5. Мышцы и эмоции

Еще в начале прошлого века русский ученый Иван Сикорский составил классификацию лицевых экспрессий:

В 2011-м году ученым удалось открыть, что мимика человека возникает задолго до его рождения. Еще во время внутриутробного периода ребенок уже способен двигать лицевыми мышцами, улыбаться, удивленно поднимать брови или сердиться. Лицевые мышцы составляют 25% от общего числа мышц, во время улыбки задействованы 17 групп мышц, во время гнева или плача — 43.

Приятный и интересный факт: один из лучших способов сохранения гладкой кожи на лице — поцелуи. При них работает от 29 до 34 мышечных групп.

6. Мышцы и гены

Ученые из Университетеа Орхуса набрали фокусную группу из 20 добровольцев, и провели с ними 20-минутную аэробную нагрузку на велотренажере. После тренировки испытуемых проверили с целью узнать, как изменились в работавших мышцах гены. Оказалось, что в них произошли определенные модификации. Это в дальнейшем помогает мышечным волокнам быть готовыми к новым нагрузкам. Так что не ленись заниматься, чтобы твои гены были сильными.

7. Мышцы и телепатия

Простой человек не в силах установить контроль за всеми мышцами организма, следовательно несознательные мышечные сокращения могут служить для знающих людей индикатором скрытых мыслей или задуманных действий. Психологи высокого уровня и “телепаты“ могут пользоваться знаниями об этих процессах. Вольф Мессинг, один из самых известных телепатов объяснял свои феноменальные способности не магией, а доскональным знанием работы мышц человека. Он говорил:

“Это не чтение мыслей, а, если так можно выразиться, “чтение мускулов“… Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма“.

8. Длинная ладонная мышца

Только у одного из шести человек на земле сохранились на обеих руках длинные ладонные мышцы. У некоторых они есть только на одной из рук. Эти мышечные волокна отвечают у животных за выпуск когтей. Человеку, понятно, такая функция не нужна. Поэтому матушка природа вместе с эволюцией и убрала сея “изобретение“ из тела homo sapiens. А исключения — очередное подтверждение правилу.

9. Мышцы и шоколад

Как ни странно, одним из самых полезных продуктов для сердца и для мышц в целом является горький шоколад. Исследования, проведенные в Университете Уэйна в Детройте, выявили влияние содержащегося в горьком шоколаде вещества эпикатехина на рост митохондрий в мышечных клетках.

Ученые Аквильского университета также проводили исследование, в ходе которого давали испытуемым по 100 грамм шоколада в течение 15 дней, и замеряли их кровяное давление. В ходе эксперимента последнее нормализовалось, улучшилось кровообращение. Соответственно, умеренное потребление горького шоколада можно рассматривать как профилактику болезней сердца и атеросклероза.

10. Потеря мышц

Мышцы не вечны. После 40 лет они начинаются активно сжигаться, в год человек начинает терять от 2 до 3% мышечной ткани, после 60 лет — до 5%. Поэтому тренировки в зрелом возрасте не менее важны, чем в молодости.

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