Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Полуостров превращается в военный полигон. Оттуда вытесняют крымских татар и украинцев, завозят туда население с территории РФ, чтобы создать плацдарм для дальнейших агрессивных действий в Черноморском регионе. И это не просто слова. Российская экономика переживает не лучшие времена", - сказал Боднар.

Он отметил, что Россия пытается создать иллюзию успешного развития полуострова и неэффективности международных санкций.

"Неправда, что санкции не работают. Еще как работают, просто россияне пытаются этого не показывать. Они создают иллюзию успеха, которого нет", - сказал дипломат.

Он убежден, что основная задача сегодня - политическими методами добиться прекращения войны и постепенно идти к реинтеграции своих территорий на наших условиях.

"Иначе быть не может. Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем", - резюмировал Боднар.

Как известно, в конце ноября начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил о том, что Россия намерена создать на территории аннексированного Крыма мощную военную базу, чтобы "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и осуществлять попытки установить господство в Средиземном море, рассматривая Черноморский бассейн "чуть ли не как российские внутренние воды".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира