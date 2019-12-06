Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба ПЦУ.

"Синод принял следующие решения: учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию почетного патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии", - говорится в заявлении.

Также, согласно решению Синода ПЦУ, Филарет имеет право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу: Киев, улица Пушкинская, 36, и имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Отмечается, что пожизненное материальное содержание Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований.

"Неоднократно распространяемые мнения, якобы Православная церковь Украины "желает выбросить патриарха Филарета на улицу", не соответствуют действительности, и безосновательно провоцируют недоразумения между верующих и у общественности", - отмечают в ПЦУ.

Как сообщалось, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года новосозданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

В свою очередь ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку своему предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал приказ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня прежний предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.

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