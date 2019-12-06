Одеса: тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права
06.12.2019 16:42
Одеса: тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права
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06.12.2019
Одеса, Україна
ДСНС
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Метки: пожар, Одесса, спасатели, ДСНС.
Одеса: тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права
Станом на 13 годину 6 грудня, на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого поверху та аркового проходу, проводяться роботи з контрольованого обрушення конструкцій аварійної арки. Підрозділами ДСНС проводяться пошуково-рятувальні роботи, які супроводжуються розбором конструкцій та гасінням окремих осередків тління, які виявляються в завалах. Всього з початку розбирання завалу вивезено 310 м куб. будівельних конструкцій. Всього до робіт залучено 230 чол. та 37 од. техніки, з них від ДСНС 96 чол. та 16 од. техніки. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються. Всього внаслідок пожежі загинуло 2 особи: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні, 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 22 особи, 6 грудня 4-х людей виписано). За інформацією Національної поліції доля 14 осіб залишається невідомою, проводяться заходи щодо встановлення їх ймовірного місця знаходження.