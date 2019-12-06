Одеса: тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Что предпримут в Минрегионе, чтобы обеспечить жильем нуждающихся • ПЦУ завершила процедуру ликвидации Киевского патриархата • Трамп считает, что ему готовят импичмент "за ничто" • Россия превращает Крым в плацдарм для агрессии в Черноморском регионе — МИД Украины • 10 интересных фактов о мышцах • Столтенберг не видит признаков улучшения в отношениях с РФ • “Все будет Украина!”: Сеть растрогало письмо воинам ВСУ из Донецкавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: пожар, Одесса, спасатели, ДСНС. Одеса: тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права 376пожар, Одесса, спасатели, ДСНС. Станом на 13 годину 6 грудня, на місці виникнення надзвичайної ситуації: здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого поверху та аркового проходу, проводяться роботи з контрольованого обрушення конструкцій аварійної арки.

Підрозділами ДСНС проводяться пошуково-рятувальні роботи, які супроводжуються розбором конструкцій та гасінням окремих осередків тління, які виявляються в завалах. Всього з початку розбирання завалу вивезено 310 м куб. будівельних конструкцій. Всього до робіт залучено 230 чол. та 37 од. техніки, з них від ДСНС 96 чол. та 16 од. техніки. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються.

Всього внаслідок пожежі загинуло 2 особи: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні, 5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 22 особи, 6 грудня 4-х людей виписано). За інформацією Національної поліції доля 14 осіб залишається невідомою, проводяться заходи щодо встановлення їх ймовірного місця знаходження. Фоторепортажи Популярные теги портрет, концерты, юмор, традиции, Дмитрий Дятлов, война, общество, стихийные бедствия, столкновения, спорт, Порошенко, корабли, технологии, депутаты, автомобили, Одесса, путешествия, знаменитости, бизнес, культура, Киев, авиация, беспорядки, Карпаты, мир, ЗСУ, животные, выборы, митинги, Шахтер, тест-драйв, ВМС, Львів, фотографы, фотоподборки, джаз, Львов, праздники, Динамо, полиция, транспорт, вера, церковь, Александр Зубко, Саакашвили, экология, фотоконкурсы, акции, кошки, футбол, политики, фотопроект, женщины, цирк, Нацгвардия, фотография, музыка, Россия, оккупация, досуг, мода, учения, уикенд, катастрофы, город, Донбасс, милиция, солдат, #Євромайдан, люди, самолеты, политика, фестивали, история, суд, НАТО, военная техника, архитектура, выставки, парады, Майдан, аннексия Крыма, природа, Путин, ВСУ, заводы, зима, протесты, пейзажи, дизайн, марш, Верховная Рада, дети, соревнования, туризм, искусство, Сергей Смоленцев, живопись, АТО, США Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис портрет, концерты, юмор, традиции, Дмитрий Дятлов, война, общество, стихийные бедствия, столкновения, спорт, Порошенко, корабли, технологии, депутаты, автомобили, Одесса, путешествия, знаменитости, бизнес, культура, Киев, авиация, беспорядки, Карпаты, мир, ЗСУ, животные, выборы, митинги, Шахтер, тест-драйв, ВМС, Львів, фотографы, фотоподборки, джаз, Львов, праздники, Динамо, полиция, транспорт, вера, церковь, Александр Зубко, Саакашвили, экология, фотоконкурсы, акции, кошки, футбол, политики, фотопроект, женщины, цирк, Нацгвардия, фотография, музыка, Россия, оккупация, досуг, мода, учения, уикенд, катастрофы, город, Донбасс, милиция, солдат, #Євромайдан, люди, самолеты, политика, фестивали, история, суд, НАТО, военная техника, архитектура, выставки, парады, Майдан, аннексия Крыма, природа, Путин, ВСУ, заводы, зима, протесты, пейзажи, дизайн, марш, Верховная Рада, дети, соревнования, туризм, искусство, Сергей Смоленцев, живопись, АТО, СШАВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи ДСНС Одеса, Україна 06.12.2019



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