Власти намерены перестраивать в Украине рынок труда, чтобы гарантировать работникам больше безопасности. Однако эксперты рекомендуют украинцам не ждать, а повышать собственную ценность в глазах работодателей, чтобы не остаться без работы.

Об этом пишет Сегодня.

Как заявил председатель ICU Ventuer Роман Никитов, сегодня в особой зоне риска находятся специалисты самых простых профессий, которые можно заменить автоматизацией.

“Один мой знакомый в возрасте оставил своей дочке бизнес, который, как он считал, будет вечным – такси. На сегодняшний момент мы видим, как изменился рынок с появлением Uber и других IT-бизнесов, которые быстро изменили правила игры. И даже сейчас стоит вопрос, что будет с Uber. Потому что следующий шаг в машиностроении – беспилотные автомобили“, – говорит Никитов.

Однако под угрозой не только простые профессии, добавляет директор ДП “Прозорро. Продажи“ Алексей Соболев. По его словам, из-за автоматизации могут исчезнуть и некоторые финансовые специальности. Например, функции аудиторов в будущем может выполнять искусственный интеллект.

“Поэтому специалистам финансового рынка надо развивать Т-образные навыки. То есть, у человека может быть глубокие знания в определенной отрасли – это стержень. Но помимо одной отрасли надо расширять знания и навыки в смежных отраслях“, – рекомендует Соболев.

Но и это не все. Человек может соперничать с искусственным интеллектом, однако ему нужно развивать так называемые “мягкие навыки“ (soft skills). Это креативность, умение сопереживать, коммуникабельность, личная эффективность, лидерские качества.

“Все эти навыки можно развивать. Уже есть онлайн-курсы, которые пробуют развивать креативность. Себя надо рассматривать как инвестпроект. Надо понять свои зоны роста и развития, а затем развивать и вкладывать в них“, – говорит экс-замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

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