 Катерине Гандзюк посмертно присудили премию: Получал отец - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Катерине Гандзюк посмертно присудили премию: Получал отец
06.12.2019 18:51
Премией отмечены журналистские расследования Гандзюк, которые, вероятно, и стали причиной покушения на ее жизнь.

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Херсонской активистке Екатерине Гандзюк, скончавшейся год назад после заказного нападения, присуждена журналистская Премия имени Василия Сергиенко.

Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Хто замовив Катю Гандзюк?“

Как сообщается, награда присуждена за журналистские расследования по фактам вырубки и поджогов Олешковского леса.

Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований “Последняя капля. Повод для убийства“.

“И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью“, - говорится в сообщении.

Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк.

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