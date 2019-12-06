Премией отмечены журналистские расследования Гандзюк, которые, вероятно, и стали причиной покушения на ее жизнь. Херсонской активистке Екатерине Гандзюк, скончавшейся год назад после заказного нападения, присуждена журналистская Премия имени Василия Сергиенко. Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Хто замовив Катю Гандзюк?“ Как сообщается, награда присуждена за журналистские расследования по фактам вырубки и поджогов Олешковского леса. Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований “Последняя капля. Повод для убийства“. “И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью“, - говорится в сообщении. Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины гандзюк присуждена борьба леса премия Теги: экономика