Должникам по коммунальным услугам могут начать отключать услуги, за которые они не платят. Более того, поставщикам коммунальных услуг хотят разрешить “несанкционированный доступ“ в жилище должников. То есть доступ путем взлома дверей либо окон.

Об этом пишет Сегодня.

Такую инициативу предлагают авторы законопроекта №2458, который зарегистрирован в Верховной Раде и уже даже получил одобрение профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Стоит отметить, что коммунальщикам и сегодня разрешено проникать в дома, если на то есть причины.

В законе “О жилищно-коммунальных услугах“ записано: “В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества… может быть осуществлен доступ к жилью, другому объекту недвижимого имущества без получения согласия его собственника (пользователя) (несанкционированный доступ) для проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии“, - сказано в законе.

Теперь же коммунальщикам хотят разрешить вламываться в квартиры и дома, если собственники не платят по счетам. Эксперты в жилищно-коммунальном хозяйстве считают такую норму недопустимой.

“Нельзя проникать в жилье без санкции суда, чтобы отключить его от коммунальной услуги. Частная собственность незыблема, нельзя в нее проникать, кроме как по решению суда или когда правоохранительные органы преследуют преступника. Работники коммунальных служб тоже могут проникнуть в жилище, если там авария – чтобы ликвидировать ее или предотвратить. Но проникать, чтобы отключить за долги – это людоедская норма, по-другому я ее назвать не могу. У нас существует проблема, связанная с невозможностью взыскивать задолженности за коммунальные услуги. У нас неработающая судебная система и в три раза более неработающая система исполнения судебных решений. И проблему в этой неработающей сфере решили переложить на коммунальщиков. В данном случае существуют очень большие риски и соблазны для поставщиков коммунальных услуг – решать, что мы должны делать, сколько должны платить и т.д.“, – говорит глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

Юрист уточнил, что подобные нормы, конечно, практикуются в некоторых странах, однако в качестве примера смог привести только авторитарные – Россию и Беларусь.





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