Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила музей в Освенциме, где ранее был нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает Польское агентство печати в пятницу, 6 декабря.

"Это первый визит канцлера Меркель и третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагере Аушвиц", - информировал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. В сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого Меркель провела в месте памяти несколько часов и почтила память погибших.

По словам Яблонського, приезд в Освенцим глав правительств двух стран - это "возможность напомнить миру о совершенных нацистской Германией в Аушвице и других концлагерях преступлениях, о миллионах жертв, о том, как важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю".

Глава правительства Германии возложила цветы у Стены смерти на площади у 11-го блока, где ранее расстреливали заключенных, а также осмотрела музейную экспозицию. Во второй половине дня после выступления с речью в здании так называемой бани, где во время функционирования лагеря его надзиратели регистрировали поступающих узников, Меркель и Моравецкий зажгут памятные свечи у памятника жертвам в Биркенау, установленного между руин двух крупнейших в концлагере газовых камер - месте гибели сотен тысяч человек.





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