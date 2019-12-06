России не должны отказывать в полномочиях в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за аннексии Крыма.

Соответствующий вывод утвердила Европейская комиссия За демократию через право, более известная как Венецианская комиссия, передает Европейская правда в пятницу, 6 декабря.

Решение ВК будет официально обнародовано в понедельник.

Вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы, учитывая то, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма.

Комиссия подтвердила, что и у самого Совета Европы, и у его государств-членов "есть четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно". Документ подчеркивает, что обязанность отказываться признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ. Однако, по мнению ВК, "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию (т.е. России. - ред.)". То есть наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

Венецианская комиссия при этом отметила возможность применения других санкций/ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам, только лишь из-за факта голосования за них в аннексированном Крыму, причем в отдельных случаях вероятно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.

В частности, значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, попавших в Госдуму. ПАСЕ, принимая решение о признании полномочий, "должна оценивать влияние включения аннексированной территории на финальные результаты выборов... и определить, должны ли полномочия быть подтверждены или отменены, в целом или частично", - подчеркивает решения ВК.

Также отмечается, что ПАСЕ может со временем увеличить список возможных санкций в отношении государства, осуществившего аннексию.

Анализ концентрируется на тех российских депутатах, которые были избраны по партийным спискам, однако решение содержит косвенные указания на то, что у мажоритарных депутатов Думы, избранных в Крыму, или же членов Совета Федерации есть все основания не быть признанными в качестве членов ассамблеи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира