Об этом сообщает местное издание Думская.

По данным полиции, это женщина. Ее личность устанавливается.

Таким образом, по состоянию на 15:30 пятницы в результате пожара погибло три человека. Еще 12 человек числятся пропавшими.

Ранее сообщалось, что на пожарище в Одессе уже не надеются найти живых. Все не пострадавшие от огня помещения обследованы, людей там нет. Расчистка завалов продолжается.

Также подтвердилась информация о личности второй погибшей, тело которой обнаружили накануне вечером. Это преподавательница Бортюк Анна Леонидовна 1976 года рождения.

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