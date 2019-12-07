Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, только в западных областях вечером кое-где небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла; в южных областях ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4° мороза, днем ​​1-3° тепла, на Киевщине ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Согласно прогнозу, 8-9 декабря без существенных осадков, только в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 9°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°.

На Киевщине 8-9 декабря без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​1-6° тепла.

Синоптики прогнозируют 10 декабря в западных областях небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков. 11 декабря небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​на Правобережье без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем ​​0-6° тепла; на юге страны ночью 0-6° тепла, днем ​​10 декабря 5-11°, 11 декабря 3-8° тепла.

В столичном регионе 10-11 декабря без существенных осадков, только ночью 11 декабря небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​0-5° тепла.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 сутки, в Украине существенные осадки не ожидаются. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем ​​0-6° тепла, на юге страны до 9° тепла.

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