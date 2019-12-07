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|Оккупанты почти неделю не отдают тело полковника СБУ
|07.12.2019 12:58
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб при выполнении боевого задания в так называемой "серой зоне"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина соглашалась на все условия, выдвинутые представителями «ДНР», но тело Дмитрия Каплунова до сих пор не возвращено.
"Сейчас переговоры продолжаются, и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным.
Нормы христианской морали требуют соблюдения её принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", - подчеркнули в СБУ.
Как сообщал Укринформ, 1 декабря, при выполнении боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. Вследствие взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и умерли на месте подрыва.
В СБУ 2 декабря отметили, что при выполнении боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Президент Владимир Зеленский 3 декабря подписал приказ о присвоении звания Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые в воскресенье погибли на Донбассе.