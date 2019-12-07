Об этом заявили директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина и научный директор фонда Алексей Гарань, сообщает Укринформ.

"В ежегодном опросе Института социологии протестные настроения в сентябре были на самом низком уровне за всё время проведения опросов - где-то процентов 17 тех, кто готов протестовать. Я считаю, что эта цифра достаточная, и даже 10% довольно. Но пока это все были акции предупредительные, так как решений ("нормандской четверки" - ред.) нет. Если же "красные линии" будут перейдены, то это будет другое", - считает Бекешкина.

В то же время Гарань сообщил, что согласно результатам проведенного Киевским международным институтом социологии опроса, где был четкий вопрос "Поддерживаете ли вы акции протеста "Нет капитуляции!" ?", отрицательно ответили 41% граждан. "Этот опрос показал, что 41% не поддерживает, но 26% поддерживает. 26% - это большая цифра, ибо это активная часть населения", - отметил специалист.

Что касается акций, которые пройдут 8 декабря в преддверии "нормандской встречи", то, по мнению Гараня, самым важным вопросом является то, насколько они будут массовые и сможет ли власть их использовать в свою пользу. "Я считаю, что эти акции - это плюс для украинской дипломатии, потому что это дает больше возможности Зеленскому противостоять давлению Путина и Макрона, ссылаясь как раз на общественное мнение", - заметил знаток.

Относительно возможных акций протеста после "нормандской" встречи, Гарань считает, что многое будет зависеть от её результата и формулировок итогов. "Если будет упомянуто о выборах, которые состоятся в ближайшее время, тогда это основание для массовых акций", - убежден он.

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