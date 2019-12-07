Об этом она заявила в эфире Громадського.

"Мы переходим на так называемую j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам. Это разграничение функций внутри Вооруженных сил на функции генерирования и применения. То есть условно подразделения, которые должны генерировать, то есть обучать персонал, обеспечивать вооружением, распределяют все это. А есть люди, которые отвечают за применение, то есть те, которые собственно воюют", — пояснила Фролова.

По ее словам, сейчас все эти функции перемешаны.

"Такое изменение дает транспарентность процессов, прозрачность. То есть мы понимаем, кто за что отвечает. Кроме того, должность начальника Генштаба будет разделена на два компонента. Она будет разделена на главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба будет отвечать за обеспечение, а главнокомандующий — это главный военный страны", — рассказала заместитель главы Минобороны.

В то же время Фролова отметила, что следующей задачей будет изменение самого министерства, поскольку "структура устарела и не соответствует современным вызовам".

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны создать Военную полицию. Кроме того, глава государства считает необходимым до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

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