Об этом объявил на пресс-конференции в Киеве председатель Меджлиса Рефат Чубаров, сообщает корреспондент Укринформа.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", - отметил Чубаров.

Формой проведения такой акции должно стать пешее шествие с материковой части Украины на временно оккупированный РФ Крымский полуостров - "другую часть украинского государства", как подчеркнул Чубаров.

По его словам, цель акции - содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и т.д., в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета, политической независимости и территориального единства Украины в её признанных международным правом границах, а следовательно - обеспечение прав коренного народа - крымских татар, а также этнических украинцев, всех граждан Украины независимо от национальности, которые живут на территории временно оккупированного Крыма.

Чубаров подчеркнул, что вся система международного права, которая после Второй мировой войны выстраивалась так тяжело, усилиями только мира, оказалась беспомощной перед российской агрессией. Сейчас усилия в направлении деоккупации Крыма, которые принимаются международным сообществом, санкции недостаточно эффективные, чтобы заставить Россию вернуться в рамки международного права, освободить захваченные ею территории и сотни политзаключенных.

Чубаров напомнил, что на временно оккупированном полуострове РФ проводит политику репрессий, направленных на то, чтобы запугать людей, заставить их покинуть свои дома и свою землю. Жителей Крыма в нарушение положений Женевской конвенции заставляют служить в ВС РФ. Кроме того, каждый год оккупации причиняет безнадежный убыток окружающей среде Крыма.

Председатель Меджлиса заявил, что они будут персонально обращаться ко многим сторонам, которых хотели бы видеть участниками этой акции.

"Мы будем обращаться к 15 постоянным представителям государств, являющихся членами Совета безопасности ООН (5 постоянных, включая Россию, и 10 временных), к представителям государств, являющихся членами Совета по правам человека ООН, к судьям и представителям секретариата международного суда ООН, а также к членам Европейского парламента, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ГУАМ", - отметил Чубаров.

Кроме того, планируется обратиться к международным организациям и миссиям, послам иностранных государств, аккредитованных в Украине, а также к депутатам Верховной Рады Украины.

Дата проведения акции и количество её участников пока не определены.

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