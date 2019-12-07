Об этом он заявил в своем заявлении в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы никогда не обсуждали и не рассматривали возможность отправки дополнительных 14 тыс. военных на Ближний Восток. Сообщения, которые утверждали это, были ошибочными", - отметил Эспер.

При этом он подчеркнул, что Минобороны остается готовым ответить на любые действия противников США в будущем.

Он еще раз подчеркнул: "Пентагон не рассматривает возможность отправки 14 тыс. военных в распоряжение CENTCOM (Центрального командования США, отвечающего за проведение операций на Ближнем и Среднем Востоке - ред.)".

Таким образом, министр обороны США опроверг заявление своего заместителя Джона Руда.

Во время слушаний в Комитете по вопросам Вооруженных сил Сената США накануне Руд заявил, что глава Пентагона рассматривает возможность развертывания дополнительного контингента на Ближнем Востоке в ответ на агрессивную политику Ирана.

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