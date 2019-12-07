Список самых высокооплачиваемых музыкантов года опубликовали на сайте Forbes.

Тейлор Свифт за год заработала 185 миллионов долларов, Канье Вест, который занял вторую строчку рейтинга - 150 миллионов. Третье место - у Эда Ширана со 110 миллионами.

"С того времени, как Тейлор Свифт и Канье Уэст десятилетие назад прославились на MTV Video Music Awards, они соревнуются за первое место между самых богатых музыкантов", - отмечают в издании.

На четвертом месте - калифорнийская рок-группа The Eagles (100 миллионов долларов). На место №5 претендует Элтон Джон, который собрал 84 миллиона долларов в 2019 году в разгар прощального тура. Jay-Z и Beyoncé получают шестое место с 81 миллионом долларов у каждого.

Восьмое место - Drake ($75 миллионов), девятое у Diddy ($70 миллионов), замыкает десятку Metallica с $68.5 миллиона.

В общем, 10 высокооплачиваемых музыкантов в мире заработали чуть более 1 миллиарда долларов США.

Чтобы составить рейтинг, Forbes учитывает доход от гастролей, музыки и другого бизнеса. Не начисляется плата за агентов, менеджеров или юристов.

В списке 2019 года есть девять новичков, между которых K-Pop супергруппа BTS (№ 15, 57 миллионов долларов), певица Ариана Гранде (№ 22, 48 миллионов долларов) и трио хип-хопа Migos (№ 40, 36 миллионов долларов).

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