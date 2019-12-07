Обычно это вкусные конфеты или традиционная выпечка – печенье и пряники.

Николайчики

Для приготовления Николайчиков понадобится 600 грамм муки, 150 грамм сливочного масла, 2 яйца и два желтка, 200 грамм сахара, 150 мл жидкого меда, пол чайной ложки корицы и гвоздики, чайная ложка соды, 2 столовые ложки сметаны. Для глазури 1 яичный белок, 1 стакан сахарной пудры, половина чайной ложки лимонного сока, сок свеклы, шпината или натуральные красители для цветной глазури.

Сделайте из картона шаблоны Николайчиков – произвольно на свой вкус. Просейте муку, смешайте ее с содой, добавьте к ним натертое на крупной терке масло, помешайте, порубив ножом. Добавьте яйца, желтки, сметану, сахар, мед и специи, замесите тесто и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь. Раскатайте холодное тесто толщиной в 0,5 см, положите фигурки-трафареты и вырежете Николайчиков. Выложите фигурки на противень с пекарской бумагой и выпекайте печенье при 180 градусах до золотистого цвета.

Остывшие пряники украсьте глазурью – для этого взбейте белки с лимонным соком и сахарной пудрой в крутую пену. Разделите глазурь на части и покрасьте в разные цвета.

Спекуляциус

Для этих традиционных немецкий печенек возьмите 500 грамм муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 250 грамм белого сахара, 10 грамм ванильного сахара, 2 капли миндальной эссенции, щепотку молотого кардамона, щепотка молотой гвоздики, чайную ложку молотой корицы, 2 яйца, 200 грамм сливочного масла, 100 грамм молотых орехов.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте на стол. Добавьте сахар и ваниль, миндальную эссенцию, молотые пряности и яйца. Замесите из части муки густое тесто. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и вместе с молотыми орехами равномерно распределите сверху. Присыпьте мукой и замесите гладкое тесто.

Тонко раскатайте тесто и вырежите фигурки (звездочки, зверушки, елочки). Положите на противень, предварительно застелив его пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.

Шоколадный фадж

Подготовьте 250 грамм молочного шоколада, банку сгущенки, 200 грамм печенья, полстакана светлого изюма, полстакана грецких орехов.

Возьмите квадратную форму для выпечки и застелите пергаментом. На среднем огне соедините сгущенку и шоколад, нагрейте и вымешайте до однородности. Измельчите печенье, добавьте к массе с орехами и изюмом. Выложите получившуюся смесь в форму и разровняйте, накройте и отправьте в холодильник на 2 часа.

Имбирные человечки

Вам понадобится 125 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара, яичный желток, 125 грамм меда, 375 грамм муки, чайная ложка молотого имбиря, пол чайной ложки молотой корицы, пол чайной ложки молотого мускатного ореха, чайная ложка соды, сахарная глазурь.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В это время взбейте сливочное масло с сахаром, затем добавьте мед, желток, не переставая взбивать. Всыпьте муку, пряности и соду. Вымесите тесто и отправляйте его отлеживаться в холодильник на полчаса-час. Затем раскатайте тесто и вырежете человечков, переложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в течение 10 минут. Приготовьте сахарную глазурь и украсьте человечков.

Миндальные пряники на елку

Для приготовления пряников понадобится 250 грамм муки, 4 яйца, 200 грамм молотого миндаля, 200 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка корицы, гвоздика, кардамон – на кончике ножа, 50 грамм апельсиновых цукатов, 80 грамм лимонных цукатов, цедра половины лимона, сахарный сироп. Для глазури 200 грамм сахарной пудры, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки кипятка.

Взбейте яйца с сахаром и ванилью. Добавьте миндаль, покрошенные цукаты, цедру лимона и специи, все тщательно перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите крутое тесто, сформируйте небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пряники 15-20 минут при температуре 180 градусов. Смешайте сахарную пудру, лимонный сок, кипяток. Получившейся глазурью украсьте пряники.

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