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Филарет – Епифанию: Спасибо, что не выкинули на улицу
07.12.2019 19:48
Почетный патриарх Филарет едко отреагировал на инициативу ПЦУ создать для него должность и предоставление привилегий.  

Filaret_07.12.19

Почетный патриарх Филарет ответил на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Это решение Филарет прокомментировал в своем заявлении, обнародованном 6 декабря.

Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии, - говорится в заявлении.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что “церковь нельзя ликвидировать“. Он отметил, что за Киевский Патриархат “будут бороться до последнего“.

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