Жители Казахстана запустили в социальных сетях флешмоб #ВибачтеЗаНього. Участники извиняются перед гражданами Украины за слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который отказался назвать аннексией захват Крыма Россией. В частности, казахи выражают солидарность с Украиной. Некоторые даже называет Токаева нелегитимным президентом.

Напомним, МИД Украины 4 декабря анонсировало демарши Казахстану из-за слов Токаева о Крыме. В интервью изданию DW Токаев заявил, что в Казахстане не считают аннексию Крыма аннексией.

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