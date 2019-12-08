Об этом на странице Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим короткий.

"Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи три дня боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась...", - сообщил короткий.

Это уже восьмой погибший в трагедии в одесском институте.

Куцый также сообщил, что спасатели ищут под завалами еще 10 человек. "Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 кв.м. Подразделениями ГСЧС проводятся поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человека", - добавил он.

Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Как сообщал Укринформ, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Полиция Одессы расследует две версии причины пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

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