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Легендарная "Таблетка": в Киеве открыли памятник военным медикам
08.12.2019 10:42
В столице открыли памятный знак «Лицо войны» в память о военнослужащих медицинской службы, которые погибли в районе проведения боевых действий.

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Об этом сообщает АрмияINFORM.

"Сегодня на территории Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» (НВМКЦ) состоялось торжественное открытие памятного знака «Лицо войны», посвященного военнослужащим медицинской службы, которые погибли, спасая жизни защитников Украины в районе проведения боевых действий", - говорится в сообщении.

После почтения памяти героев минутой молчания авторы-инициаторы его создания - руководитель автомобильной службы капитан Юрий Слипчук и ветеран АТО Игорь Симутин, открыли мемориал «Лицо войны».

"Общими усилиям нашего коллектива и при огромной поддержке руководства центра появился этот образ - боевого санитарного авто УАЗ-3962, прославленного под названием «Таблетка». На ее борту, под вражескими обстрелами, находились отважные водители и врачи, которые спасали наших воинов. На твердом граните высечены имена героев современности, которые сложили головы за Украину и которых мы всегда будем помнить", - сказал Слипчук.

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