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|Российский самолет-разведчик приблизился к кораблю ВМС Франции возле Керченского пролива
|08.12.2019 11:00
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Об этом докладывает в субботу AFP.
"Российский патрульный самолет приблизился к малому французскому корвету "Commandant Birot" около Керченского пролива в Черном море", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Черное море является "театром противостояния" России и НАТО.