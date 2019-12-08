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Российский самолет-разведчик приблизился к кораблю ВМС Франции возле Керченского пролива
08.12.2019 11:00
Возле Керченского пролива российский патрульный самолет приблизился к корвету Военно-морских сил Франции.

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Об этом докладывает в субботу AFP.

"Российский патрульный самолет приблизился к малому французскому корвету "Commandant Birot" около Керченского пролива в Черном море", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Черное море является "театром противостояния" России и НАТО.

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