Об этом докладывает в субботу AFP.

"Российский патрульный самолет приблизился к малому французскому корвету "Commandant Birot" около Керченского пролива в Черном море", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Черное море является "театром противостояния" России и НАТО.

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