Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщила пресс-службу Офиса президента в ночь на воскресенье, 8 декабря. "Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с МВФ имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - заявил глава государства. Георгиева, со своей стороны, "высоко оценила" прогресс, который был достигнут за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении экономической политики. "Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования SDR (около 5,5 млрд долларов) в рамках расширенного фонда МВФ", - отметила глава фонда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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