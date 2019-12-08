Заявление Филарета обнародовали на сайте УПЦ КП.

“Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, на своем заседании 5 декабря 2019 года проявили ко мне милость: не выбросили 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжелые для церкви Советские времена, и служить во Владимирском соборе”, - отметил Филарет.

Он назвал “неправдой” завершение ликвидации Киевского патриархата и сказал, что будет бороться за УПЦ КП “до последнего”.

“Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную Литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовит религиозную войну в Украине. Я, как Патриарх, призываю всех, кому дорога Независимая Украинская Православная Церковь и Украинская держава, стать на защиту Киевского Патриархата!” - заявил Филарет.

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