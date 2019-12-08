В воскресенье, 8 декабря, будет облачно, возможен дождь со снегом. Температура от 5 мороза до 9 тепла, ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кое-где небольшой дождь, на дорогах ночью и утром кое-где гололед. Температура воздуха ночью -2... + 4 градуса, днем 0...+7 градусов. В Карпатах кое-где небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0...-5 градусов, днем 2...-3 градуса. На севере страны переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2...-5 градусов, днем 0...+6 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах ночью и утром кое-где гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2...-5 градусов, днем +1...+7 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах ночью и утром кое-где гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью -5... -3 градуса, днем 0...+5 градусов. На юге страны переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2...-5 градусов, днем +3...+9 градусов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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