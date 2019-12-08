Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает пресс-служба главы государства.

"Когда мы увидим после "Нормандии", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, на руках которых нет крови", – подчеркнул Зеленский.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти на Донбасс до тех пор, пока Украина не амнистирует боевиков, не закрепит особый статус территории в Конституции и не проведет выборы.

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