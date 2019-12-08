Украинский режиссер, прежний арестант в РФ Олег Сенцов посетил в Берлине 32-ю церемонию вручения наград Европейской киноакадемии – европейского Оскара. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

По словам украинца, ему не дали выступить со сцены. "Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент.

Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся", – написал режиссер. В дальнейшем Сенцов узнал, что пир после церемонии будет проходить в ресторане Москва. "Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – отметил Сенцов.





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