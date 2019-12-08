Об этом сообщает Голос Америки.

«Российские попытки ослабить Запад с помощью нескончаемой информационной кампании, вероятно, начали приносить плоды. Под ударом оказались американские военнослужащие. Хотя большинство американцев по-прежнему считают Москву одним из главных противников США, результаты нового соцопроса дают основания предположить, что эта точка зрения начала меняться, в особенности между американских военнослужащих и членов их семей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам второго ежегодного Рейгановского исследования национальной обороны, 46% военнослужащих и членов их семей сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника.

При этом в целом между жителей США такой точки зрения придерживаются только 28%. Однако и это на 9% больше, чем в прошлом году.

Авторы опроса предполагают, что позитивные взгляды на РФ могут быть «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России».

Рейгановское исследование национальной обороны проведено по заказу Фонда и Института имени президента Рональда Рейгана 24-30 октября. Всего было опрошено свыше тысячи жителей США.

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