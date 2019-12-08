В резиденции Путина "Бочаров ручей" завершились переговоры Путина и Лукашенко о дальнейшей интеграции Беларуси и России. Президент РФ заявил вначале, что событие во многом знаковое. Ещё бы – 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного Государства, которое так и не стало чем-то реальным. Кремль надеялся завершить двухлетнюю эпопею принуждения Минска к интеграции. Политические вопросы, которые выносились в 2018 году были сняты после выдавливания из Беларуси посла Бабича. Остался экономический блок.

Россию, которая перешла к работе "в долгую", это устраивало. Однако, беларуская сторона со скрипом шла на согласование позиций. И если в июне 2018 говорили о совпадении мнений на 90%, то уже в ноябре о согласовании 20 из 31 дорожных карт. А за три дня до встречи несогласованными были уже 16 вопросов из 31 или, если быть точным, из 30 – тему общего налогового кодекса Беларусь отмела как неактуальную.

С такой предысторией под Сочи началась встреча делегаций. А в Минске протесты против интеграции, которые собрали довольно большое количество участников. Более того, протестующие беспрепятственно шли по центральным улицам города (в том числе и по площади Независимости куда ранее не пускали от слова "совсем"). Было ещё одно нетипичное событие. Любитель русского мира, выкрикивающий лозунги "Россия вперёд" был сдан протестующими... нет не милиции, а сотрудникам спецслужб в штатском (участники протестов прекрасно знают тех, кто их арестовывает). Беларуские спецслужбы довольно грубо упаковали пророссийски настроенного гражданина, не задавая вопросов почему он к ним поступил уже в помятом виде. Официальная версия – упал на тротуар (несколько раз) удовлетворила участников протестов и силовиков.

Протесты шли 5 часов. Столько же длились переговоры, которые закончились ничем. Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы. Просто уехал, после 5 чсасов переговоров. Путин и Медведев явно были в ярости и к журналистам не вышли. Рассказать об итогах переговоров поручили главе минэкономразвития Максиму Орешкину, который уместил суть произошедшего в 1 минуту 14 секунд. Краткое содержание: ни о чём не договорились, но был "прогресс" в сближении позиций". Дальше будет новая встреча президентов 20 декабря, на которую, если успеют доработать, вынесут проекты решений.

Таким образом, интеграции пока не будет.

Но, с другой стороны, это означает, что Россия начнёт давить на Беларусь со всех сторон. Расшатывать внутриполитическую ситуацию, начнётся медийное давление. И, что очень важно, будут усилены атаки на информационное поле соседних государств с целью не допустить развитие двухсторонних долгосрочных проектов Беларуси с соседями. В прицеле Польша, Украина, Турция, ещё несколько стран. И, говоря об Украине, вбросы 2017-19 годов (на которые велась украинская пресса) – это только цветочки. Дальше будет жёстче.

А тем временем – в Минске продолжение протестов. Людей немало (по минским меркам). Украинские френды спросили, "что не так" на фото.

По идее, уже почти всё так

1. Бело-красно-белые флаги, отсутствие красно-зелёных и отсутствие попытки паковать за использование "незарегистрированной символики". Да, раньше за флаг можно было на сутки загреметь. Но уже 2 года как официоз говорит, что БЧБ флаг – исторический. Поэтому на автомате схлопотать сутки уже сложно.

2. Количество флагов... ну это тоже уже нормально. Спрос большой, алиэкспресс работает ). Количество людей? Ну в Вильнюс на перезахоронение Калиновского больше ездило.

Из традиционного:

1. Выполняют ПДД – то есть переходят дорогогу за зелёный свет и т.д.

2. Единого лидера нет, что логично, учитывая кризис оппозиционных сил.

Из нетрадиционного (и дикого для Минска):

1. Отсутствие (практически полное) милиции. То есть, ходи и делай "шо хошь".

2. Спокойная реакция государственных СМИ.

3. Отсутствие превентивных задержаний (как правило активистов пакуют за сутки до акции).

И, наконец, совсем нетрадиционное – вчерашние откровения президентсткого телеграм-канала. Даю цитату (со смайликами): "В Сочи готовят кабинет для переговоров президентов тет-а-тет. В Минске же уже днём белорусы собрались, чтобы поддержать Александра Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным. ;) Дзякуй!!! )"

Самое интересное будет часа через полтора – колонна пошла под посольство РФ. На всякий случай туда стягивают спецназ. Сейчас Лукашенко нафиг не нужны провокации перед посольством. А они могут быть.

Автор: Ігар Тышкевіч, беларуский и украинский политолог, публицист, блогер

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