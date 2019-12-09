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|В Украине ожидается до +10°, а после - снег и дождь
|09.12.2019 09:21
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков, только на Закарпатье кое-где небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 3-8 ° тепла, на юге Одесчины до 11 ° тепла" , - говорится в сообщении.
В Киеве и области завтра без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 0-2 ° тепла, днем около 5 ° тепла, на Киевщине ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 3-8 ° тепла.
Согласно прогнозу, 10-11 декабря без существенных осадков, только в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на побережье морей до 5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на юге страны до 10°.
На Киевщине 10-11 декабря без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1-6 ° тепла.
12-13 декабря синоптики осадков не прогнозируют, только в Карпатах 13 декабря небольшой снег, на Закарпатье с дождем. Температура ночью от 2 ° тепла до 4° мороза; днем от 1 ° мороза до 5° тепла.
На Киевщине 12-13 декабря без осадков. Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.