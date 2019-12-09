Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень на телеканале "1+1" заявил Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными действительно. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой Президент Зеленский. Я не разделяю пессимизм по поводу того, что все настроены против нас, что Европа намерена сдавать Украину, принуждать её к каким-то договоренностям", - подчеркнул Гончарук.

В контексте закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны, состоявшегося накануне, Премьер-министр прокомментировал утвержденный сценарий для переговоров.

"План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче национальных интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета речи быть не может принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины, и там живут украинцы. И мы будем бороться за них, за их возвращение домой. Настолько, насколько это возможно", - заявил он.

В то же время Гончарук подчеркнул, что этот мирный процесс - не простой и не быстрый, и двигаться к нему нужно шаг за шагом.

"Поэтому я считаю вообще, что встреча в "нормандском формате", которая завтра состоится, это уже победа Президента Зеленского. Потому что это демонстрация того, что он не боится принимать решения, он не боится двигаться к тому, чтобы ситуация менялась в лучшую для Украины сторону", - отметил Премьер-министр.

Гончарук также объяснил, о принятии каких решений говорится: "Решения довольно простые - прекращение огня, обмен людьми, которые находятся сейчас в неволе, возвращение украинцев домой. Конечно, после этого должно идти политическое урегулирование".

При этом, по его словам, о выборах на Донбассе не может идти речь, пока на территории Украины находятся российские военные или пророссийские гибридные воинские подразделения.

По убеждению Премьер-министра, у Украины есть аргументы, чтобы убедить Москву.

"Переговоры - это всегда двусторонний процесс. Конечно, нам нужно искать аргументы и они есть у Президента Зеленского. Сильная сторона Украины заключается в том, что правда здесь на нашей стороне. Весь образованный мир понимает, что это не конфликт между Россией и Украиной. Что это - случай, когда одно большое государство, которое инвестирует огромные средства в своё вооружение, в свои военные технологии и, на самом деле, которое напало, которое совершило военное набег на территорию другой страны и проводит на территории другой страны действительно гибридную войну. Все в мире понимают, что мировой порядок находится под угрозой", - подчеркнул он.

Именно следовательно, подчеркнул Гончарук, против РФ и были применены санкции. "И я часто слышал от многих наших международных партнеров о том, что ни о снятии, ни об ослаблении никаких санкций в отношении России не может идти речь, пока не будет устранена причина, по которой эти санкции были применены. А причину знают все - это действительно агрессия против Украины", - заявил Премьер-министр.

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