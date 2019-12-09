Об этом он сказал в телеэфире ТСН Тиждень, сообщает 24 канал.

"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время", – отметил глава правительства.

По его словам, Украине нужен долгосрочный договор на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".

Премьер-министр отметил, что этот договор имеет компонент и политический, и в сфере безопасности.

В то же время, Гончарук подчеркнул, что позиция Европы по транзиту совпадает с украинской, и это является весомым аргументом в переговорах с Газпромом.

Однако этих аргументов может не хватить, добавил Премьер, поскольку Россия прежде только руководствуется не экономическими, а политическими факторами.

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