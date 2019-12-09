Об этом Трамп написал в воскресенье в нескольких сообщениях на официальной твиттер-странице.

"Ким Чен Ын довольно умный, он может слишком многое потерять - на самом деле всё, если пойдет на вражеские действия. Он подписал мощное Соглашение о денуклеаризации вместе со мной в Сингапуре", - написал Трамп.

В то же время Трамп выразил убеждение, что Ким не захочет терять "особых отношений с президентом США" или вмешиваться в американские выборы в ноябре следующего года.

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына имеет большой экономический потенциал, но они должны провести денуклеаризацию, как обещали. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир - едины в этом вопросе!» - заметил глава Белого дома.

Как сообщал Укринформ, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

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