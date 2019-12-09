Россия выступает против каких-либо изменений в минских соглашениях и не намерена пересматривать договоренности на саммите “нормандской четверки“, который состоится сегодня в Париже.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по Донбассу и занимавшийся подготовкой к саммиту в “нормандском формате“.

“Для них (украинской стороны - ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать“,— отметил источник российского издания.

Неназванный собеседник уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. Кроме того, безальтернативность минских договоренностей не раз отмечали Франция и Германия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира