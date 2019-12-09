Большинство немцев собираются уменьшить использование праздничной подсветки во время рождественских и новогодних праздников из соображений защиты климата, об этом свидетельствуют результаты опросы, проведенного для агентства DPA.

По данным исследования, в общей сложности 57% опрошенных заявили, что они уменьшат использование рождественского освещения или даже вообще не будут использовать его.

11% респондентов заявили, что обойдутся без новогодних огней в этом году из-за проблем с климатом, а 10% заявили, что намерены делать так в будущем.

Тем не менее, 35% сказали, что отказ он новогодней иллюминации для них не вариант.

Мнения разделились относительно того, должно ли быть меньше подобного освещения на зданиях и на улицах – 44% выступили "за" и столько же – против.

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