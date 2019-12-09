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Украинские военные создали дивизион в Азовском море
09.12.2019 13:21
Катера и суда нового формирования будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

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Украинские военные сформировали новый надводный дивизион в Азовском море.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В состав надводного дивизиона вошли:

- МБАК Кременчук;

- МБАК Лубны;

- поисково-спасательное судно Донбасс;

- морской буксир Корец.

Напомним, ранее министр обороны Загороднюк заявил о том, что москитный флот(маневренные и быстроходные малые боевые корабли) сейчас актуален. По мнению украинских чиновников и военных, таким кораблям пока нет альтернативы.

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