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Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников
09.12.2019 14:18
Со стороны Путина будут присутствующие еще два ТОП-чиновника РФ.  

Possia_09.12.19

Глава Газпрома Алексей Миллер, а также министр энергетики РФ Александр Новак примут участие в личной встрече президента РФ ВолодимираПутина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Вероятно, на личных переговорах Зеленский и Путин обсудят газовый вопрос. Как стало известно ранее, Путин с Зеленским договорились о встрече тет-а-тет после заседания “нормандской четверки”. Между тем, Путин также договорился о личной встрече с Макроном и Меркель. Эти переговоры запланированы перед “нормандским саммитом”.

Напомним, появились детали встречи Зеленского и Путина тет-а-тет. Источник рассказал, что переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.

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