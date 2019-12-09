9 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников • ТОП-5 рецептов имбирного печенья • Украинские военные создали дивизион в Азовском море • Большинство немцев откажутся от новогодней иллюминации ради климата • На нормандской встрече Россия не пойдет ни на какие уступки – СМИ • КНДР потеряет все, если откажется от денуклеаризации - Трамп • Украина обеспечена на зиму и газом, и углем - Гончаруквсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: культура, музыка, предприниматели, музыкальные инструменты, Львів, мастерство, ремесло. 9 декабря 29культура, музыка, предприниматели, музыкальные инструменты, Львів, мастерство, ремесло. Львів’янин Гордій Старух у власній майстерні створив вже півсотні лір, які звучать по всьому світу. Як український лірник створює незвичайні інструменти? Фоторепортажи Популярные теги протесты, военная техника, #Євромайдан, ВМС, ЗСУ, выставки, город, Сергей Смоленцев, беспорядки, пейзажи, Нацгвардия, зима, Путин, животные, НАТО, Россия, политика, технологии, митинги, экология, спорт, тест-драйв, политики, праздники, мода, люди, Львів, уикенд, фестивали, юмор, природа, Киев, джаз, концерты, Саакашвили, акции, искусство, Майдан, выборы, США, живопись, футбол, авиация, досуг, стихийные бедствия, Шахтер, Порошенко, оккупация, суд, Карпаты, учения, путешествия, столкновения, Верховная Рада, Динамо, автомобили, женщины, соревнования, дети, АТО, туризм, фотопроект, культура, фотография, общество, фотоконкурсы, война, традиции, бизнес, мир, парады, полиция, церковь, аннексия Крыма, архитектура, история, фотографы, катастрофы, цирк, самолеты, депутаты, Дмитрий Дятлов, портрет, вера, знаменитости, заводы, дизайн, солдат, корабли, Одесса, марш, Львов, ВСУ, транспорт, Донбасс, фотоподборки, музыка, Александр Зубко, милиция, кошки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис протесты, военная техника, #Євромайдан, ВМС, ЗСУ, выставки, город, Сергей Смоленцев, беспорядки, пейзажи, Нацгвардия, зима, Путин, животные, НАТО, Россия, политика, технологии, митинги, экология, спорт, тест-драйв, политики, праздники, мода, люди, Львів, уикенд, фестивали, юмор, природа, Киев, джаз, концерты, Саакашвили, акции, искусство, Майдан, выборы, США, живопись, футбол, авиация, досуг, стихийные бедствия, Шахтер, Порошенко, оккупация, суд, Карпаты, учения, путешествия, столкновения, Верховная Рада, Динамо, автомобили, женщины, соревнования, дети, АТО, туризм, фотопроект, культура, фотография, общество, фотоконкурсы, война, традиции, бизнес, мир, парады, полиция, церковь, аннексия Крыма, архитектура, история, фотографы, катастрофы, цирк, самолеты, депутаты, Дмитрий Дятлов, портрет, вера, знаменитости, заводы, дизайн, солдат, корабли, Одесса, марш, Львов, ВСУ, транспорт, Донбасс, фотоподборки, музыка, Александр Зубко, милиция, кошкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Львів’янин Гордій Старух у власній майстерні створив вже півсотні лір, які звучать по всьому світу. Як український лірник створює незвичайні інструменти? 09.12.2019



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