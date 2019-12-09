По итогам 2018 года Укроборонпром поднялся на 10 позиций в рейтинге топ-100 крупнейших торговцев оружием в мире и занял 71 место. Об этом свидетельствуе рейтинг, обнародованный на сайте Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Так, в прошлом году продажи украинского госконцерна составили 1,3 млрд долларов, тогда как годом ранее - 1,02 млрд долларов. В целом, в 2018 году объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира увеличился на 4,6% и составил 420 млрд долларов.

Пятерку лидеров рейтинга занимают американские компании: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Сумароно их продажи за год составили 148 млрд долларов – 35% от общего объема продаж оружия в рейтинге SIPRI топ-100. Совокупный объем продаж вооружений всех американских компаний, представленных в рейтинге, вырос на 7,2% и составил 246 млрд долл., или 59% от общего объема продаж.

Объем продаж вооружений российских компаний остается стабильным - общий объем продаж оружия 10 российских компаний в рейтинге 2018 года составил 36,2 млрд долл. – незначительное снижение на 0,4% по сравнению с 2017-м. Доля российских компаний в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI сократилась с 9,7% в 2017-м до 8,6% в 2018 г. В 2018-м общий объем продаж вооружений 27 европейских компаний, входящих в рейтинг, незначительно вырос и составил 102 млрд долл.

Продажи оружия компаниями, базирующимися в Великобритании, упали на 4,8%, до 35,1 млрд долл., тем не менее оставаясь самыми высокими в Европе.

По данным SIPRI, в 2018 году расходы Киева на покупку оружия выросли на 21% по сравнению с предыдущим годом, и достигли 4,8 млрд долларов.

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