|Рейтинг самых эффективных упражнений на пресс
|09.12.2019 15:34
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Будешь следовать его программе - точно быстро похудеешь, а на животе появятся кубики.
Для этого ученый провел специальные исследования, в ходе которых оценивалось влияние 13 различных упражнений на мышцы живота у 30 мужчин в возрасте 20-45 лет. С помощью специального оборудования замерялась нагрузка в верхних, нижних и боковых группах мышц брюшного пресса. Кроме этого, замеряли нагрузку в мышцах бедер, чтобы быть уверенным: упражнение выполняется не за счет мышц ног.
В итоге оказалось, что рекламируемые дорогие тренажеры на самом деле не настолько эффективны, как об этом говорят по телевизору.
Каждое упражнение сравнивалось с классическими скручиваниями, которому присвоили коэффициент 100. Если упражнение задействует мышцы живота в два раза эффективнее скручивания, то у него коэффициент будет 200.
Рейтинг упражнений на прямые мышцы живота
Велосипед - 248
Подъемы ног в висе - 212
Скручивания на фитболе - 139
Скручивания с поднятыми вверх ногами - 129
Скручивания с роликом - 127
Скручивания с вытянутыми руками - 119
Обратные скручивания - 109
Скручивания с тренажером Ab Roller - 105
Стойка на локтях - 100
Классические скручивания - 100
Рейтинг упражнений на боковые мышцы живота
Подъемы ног в висе - 310
Велосипед - 290
Обратные скручивания - 240
Стойка на локтях - 230
Скручивания с поднятыми вверх ногами - 216
Скручивания на фитболе - 147
Скручивания с роликом - 145
Скручивания с вытянутыми руками - 118
Скручивания с тренажером Ab Roller - 101
Классические скручивания - 100
Итог: наиболее эффективные упражнения для пресса - велосипед и подъем ног в висе (сами в шоке. что велосипед имеет отношение к прессу, еще и не последнее).
Еще одним открытием исследования Питера Фрэнсиса стало то, что во время упражнений нельзя было разделить так называемый нижний и высокий пресс, о котором говорят некоторые инструкторы. Нагрузка постоянно распространялась на все мышцы живота.