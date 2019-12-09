9 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Испании установили самую дорогую елку в мире • Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием • Рейтинг самых эффективных упражнений на пресс • Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников • ТОП-5 рецептов имбирного печенья • Украинские военные создали дивизион в Азовском море • Большинство немцев откажутся от новогодней иллюминации ради климата все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, НАТО, Россия, прогнозы, набег, агрессия, милитаризм. 9 декабря 83война, НАТО, Россия, прогнозы, набег, агрессия, милитаризм. Атака на морі, агресія з боку Придністров'я або повномасштабне вторгнення? Де в Україні може спалахнути після Донбасу? Американські аналітики спрогнозували п'ять збройних конфліктів у Східній Європі, три з них безпосередньо загрожують Україні та в кожному потенційний агресор — Росія. Фоторепортажи Популярные теги путешествия, ВМС, дизайн, политики, выставки, технологии, живопись, джаз, Шахтер, фотоподборки, Львів, ЗСУ, парады, туризм, цирк, политика, уикенд, самолеты, АТО, учения, Динамо, Донбасс, марш, фотопроект, природа, женщины, фотографы, животные, мода, транспорт, Нацгвардия, милиция, кошки, Львов, футбол, Карпаты, беспорядки, юмор, полиция, ВСУ, традиции, фотография, фестивали, катастрофы, депутаты, бизнес, суд, концерты, НАТО, досуг, Киев, соревнования, церковь, зима, тест-драйв, экология, оккупация, корабли, дети, столкновения, праздники, Майдан, Сергей Смоленцев, Россия, Верховная Рада, архитектура, стихийные бедствия, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, общество, история, культура, люди, фотоконкурсы, #Євромайдан, город, знаменитости, Путин, США, музыка, выборы, военная техника, автомобили, Порошенко, мир, портрет, пейзажи, солдат, Саакашвили, вера, Одесса, заводы, аннексия Крыма, спорт, авиация, протесты, война, акции, митинги, искусство Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис путешествия, ВМС, дизайн, политики, выставки, технологии, живопись, джаз, Шахтер, фотоподборки, Львів, ЗСУ, парады, туризм, цирк, политика, уикенд, самолеты, АТО, учения, Динамо, Донбасс, марш, фотопроект, природа, женщины, фотографы, животные, мода, транспорт, Нацгвардия, милиция, кошки, Львов, футбол, Карпаты, беспорядки, юмор, полиция, ВСУ, традиции, фотография, фестивали, катастрофы, депутаты, бизнес, суд, концерты, НАТО, досуг, Киев, соревнования, церковь, зима, тест-драйв, экология, оккупация, корабли, дети, столкновения, праздники, Майдан, Сергей Смоленцев, Россия, Верховная Рада, архитектура, стихийные бедствия, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, общество, история, культура, люди, фотоконкурсы, #Євромайдан, город, знаменитости, Путин, США, музыка, выборы, военная техника, автомобили, Порошенко, мир, портрет, пейзажи, солдат, Саакашвили, вера, Одесса, заводы, аннексия Крыма, спорт, авиация, протесты, война, акции, митинги, искусствоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Атака на морі, агресія з боку Придністров'я або повномасштабне вторгнення? Де в Україні може спалахнути після Донбасу? Американські аналітики спрогнозували п'ять збройних конфліктів у Східній Європі, три з них безпосередньо загрожують Україні та в кожному потенційний агресор — Росія. 09.12.2019



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