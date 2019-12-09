Шість зустрічей Порошенка і Путіна

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І ось сьогодні Володимир Зеленський сподівається, що його особисте спілкування з Путіним і погляд йому у вічі дозволить зрушити мирне питання з мертвої точки.

Найяскравіші фото попередніх "мирних" зустрічей президентів України та Росії. Перша зустріч новообраного президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Тоді він ще навіть не прийняв присягу. Зустріч відбулась у Бенувілі, на відзначенні 70-річниці операції союзників у Нормандії. Відтоді зустріч керівників Франції, Німеччини, Росії та України назвали «нормандським форматом». На той час проросійські бойовики контролювали майже всі головні міста Донбасу. Фоторепортажи Популярные теги дети, Дмитрий Дятлов, Порошенко, кошки, столкновения, парады, Верховная Рада, автомобили, НАТО, спорт, тест-драйв, корабли, #Євромайдан, стихийные бедствия, вера, фотографы, выборы, туризм, ВМС, фестивали, полиция, цирк, милиция, Карпаты, политика, женщины, мир, Киев, Нацгвардия, уикенд, праздники, экология, животные, Львов, авиация, фотография, технологии, США, бизнес, политики, аннексия Крыма, зима, джаз, военная техника, Донбасс, культура, суд, Шахтер, мода, природа, музыка, пейзажи, досуг, история, Майдан, дизайн, Александр Зубко, транспорт, Динамо, оккупация, живопись, марш, концерты, традиции, катастрофы, учения, митинги, Львів, фотопроект, фотоконкурсы, солдат, депутаты, юмор, Одесса, Сергей Смоленцев, архитектура, общество, путешествия, ВСУ, Россия, город, люди, акции, самолеты, заводы, искусство, церковь, футбол, протесты, выставки, беспорядки, война, портрет, ЗСУ, соревнования, АТО, Саакашвили, Путин, знаменитости, фотоподборки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дети, Дмитрий Дятлов, Порошенко, кошки, столкновения, парады, Верховная Рада, автомобили, НАТО, спорт, тест-драйв, корабли, #Євромайдан, стихийные бедствия, вера, фотографы, выборы, туризм, ВМС, фестивали, полиция, цирк, милиция, Карпаты, политика, женщины, мир, Киев, Нацгвардия, уикенд, праздники, экология, животные, Львов, авиация, фотография, технологии, США, бизнес, политики, аннексия Крыма, зима, джаз, военная техника, Донбасс, культура, суд, Шахтер, мода, природа, музыка, пейзажи, досуг, история, Майдан, дизайн, Александр Зубко, транспорт, Динамо, оккупация, живопись, марш, концерты, традиции, катастрофы, учения, митинги, Львів, фотопроект, фотоконкурсы, солдат, депутаты, юмор, Одесса, Сергей Смоленцев, архитектура, общество, путешествия, ВСУ, Россия, город, люди, акции, самолеты, заводы, искусство, церковь, футбол, протесты, выставки, беспорядки, война, портрет, ЗСУ, соревнования, АТО, Саакашвили, Путин, знаменитости, фотоподборкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Перша зустріч новообраного президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Тоді він ще навіть не прийняв присягу. Зустріч відбулась у Бенувілі, на відзначенні 70-річниці операції союзників у Нормандії. Відтоді зустріч керівників Франції, Німеччини, Росії та України назвали «нормандським форматом». На той час проросійські бойовики контролювали майже всі головні міста Донбасу. bbc.com Європа 09.12.2019



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