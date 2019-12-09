Шість зустрічей Порошенка і Путіна
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Названые самые ленивые и самые продуктивные депутаты новой Рады • В Испании установили самую дорогую елку в мире • Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием • Рейтинг самых эффективных упражнений на пресс • Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников • ТОП-5 рецептов имбирного печенья • Украинские военные создали дивизион в Азовском моревсе новости дня
Петро Порошенко шість разів зустрічався з Володимиром Путіним, намагаючись вирішити конфлікт на Донбасі. Президенти двох країн говорили у різних форматах і у різних містах Європи, проте врешті мирні перемовини зайшли в глухий кут. І ось сьогодні Володимир Зеленський сподівається, що його особисте спілкування з Путіним і погляд йому у вічі дозволить зрушити мирне питання з мертвої точки. Найяскравіші фото попередніх "мирних" зустрічей президентів України та Росії.
Перша зустріч новообраного президента України Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Тоді він ще навіть не прийняв присягу. Зустріч відбулась у Бенувілі, на відзначенні 70-річниці операції союзників у Нормандії. Відтоді зустріч керівників Франції, Німеччини, Росії та України назвали «нормандським форматом». На той час проросійські бойовики контролювали майже всі головні міста Донбасу.