Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

«Я хочу признания США нашего суверенитета над долиной реки Иордан», - заявил премьер.

Он также прокомментировал заявления госсекретаря США Майка Помпео относительного того, что во время встречи с Нетаньяху в Лиссабоне на прошлой неделе вопрос о признании Штатами аннексии долины не поднимался.

«Нет, они не сказали, что он (вопрос - ред.) не поднимался, они сказали, что формальный план не обсуждался. Да, этот момент еще не проясняли. Но вопрос был поднят», - отметил премьер Израиля.

Нетаньяху сказал, что намерен обсудить вопрос признания с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан, а также определить статус всех поселений в Иудее и Самарии, тех, которые находятся внутри блоков поселений, и тех, которые не входят в блоки. Они будут частью государства Израиль», - заявил он.

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на запланированных на парламентских выборах в Кнессет распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину, что является частью Западного берега реки Иордан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира