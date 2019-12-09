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РФ запретили на 4 года участвовать в олимпиадах и чемпионатах
09.12.2019 19:20
Также вынесен запрет российским госслужащим на посещение международных спортивных мероприятий.

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РФ 4 года не сможет принимать участие в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщают российские СМИ.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - отмечено в сообщении

Российские спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях, а властям РФ будет запрещено подавать заявки на проведение чемпионатов.

Также ВАДА вынесла запрет чиновникам РФ посещать Олимпиады и чемпионаты.

"РУСАДА сообщает, что исполком ВАДА разрешит выступать только нашим "чистым" спортсменам под нейтральным флагом (и даже гимн нельзя). Ближайшая Олимпиада, Чемпионат Мира и Паралимпиада пройдут без триколора" - сообщает телеграм-канал Mash.

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