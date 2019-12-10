«Нормандська зустріч»: фото з з Парижу

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Перші перемовини Зеленського й Путіна закінчилися. Глава Кремля заявив, що залишився "задоволений" їх підсумками. Зеленський попередньо домовився з російським лідером Володимиром Путіним провести наступний обмін утримуваними особами до 31 грудня 2019 року.

Водночас зазначається, що президенти не змогли дійти згоди у питанні кордону. «Щодо кордону зайшли в штики і не домовились», - заявив інформатор. За його словами, Путін наполягав на тому, що на окупованих територіях Донбасу мають спочатку провести вибори, а потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Своєю чергою Зеленський відмовився від такої пропозиції.

Окрім цього Путін пропонував розвести сили уздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі, але зрештою домовилися про нові три ділянки розведення. Наразі невідомо, про які саме ділянки йдеться. Разом із тим лідери країни домовилися щодо подовження дії чинного закону про особливий статус Донбасу.

Раніше Володимир Зеленський назвав основні три питання, які будуть обговорюватися на саміті – звільнення полонених за принципом "всіх на всіх", розведення військ по всій лінії фронту, а також умови проведення місцевих виборів на окупованих територіях. Фоторепортажи Популярные теги акции, бизнес, животные, беспорядки, НАТО, люди, полиция, праздники, мода, политики, знаменитости, джаз, Россия, дизайн, политика, город, Майдан, США, суд, футбол, кошки, общество, авиация, тест-драйв, ВМС, стихийные бедствия, Одесса, культура, самолеты, природа, фестивали, спорт, заводы, путешествия, Динамо, Дмитрий Дятлов, Киев, выставки, мир, фотографы, Львов, Сергей Смоленцев, юмор, милиция, ВСУ, учения, парады, депутаты, архитектура, Саакашвили, корабли, вера, аннексия Крыма, Донбасс, традиции, Нацгвардия, выборы, живопись, фотопроект, протесты, Львів, церковь, ЗСУ, столкновения, Путин, Александр Зубко, концерты, Верховная Рада, история, зима, катастрофы, война, искусство, музыка, технологии, женщины, цирк, Карпаты, дети, транспорт, #Євромайдан, уикенд, автомобили, Порошенко, пейзажи, военная техника, досуг, АТО, экология, солдат, фотоподборки, портрет, марш, фотография, Шахтер, оккупация, митинги, фотоконкурсы, соревнования, туризм Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец акции, бизнес, животные, беспорядки, НАТО, люди, полиция, праздники, мода, политики, знаменитости, джаз, Россия, дизайн, политика, город, Майдан, США, суд, футбол, кошки, общество, авиация, тест-драйв, ВМС, стихийные бедствия, Одесса, культура, самолеты, природа, фестивали, спорт, заводы, путешествия, Динамо, Дмитрий Дятлов, Киев, выставки, мир, фотографы, Львов, Сергей Смоленцев, юмор, милиция, ВСУ, учения, парады, депутаты, архитектура, Саакашвили, корабли, вера, аннексия Крыма, Донбасс, традиции, Нацгвардия, выборы, живопись, фотопроект, протесты, Львів, церковь, ЗСУ, столкновения, Путин, Александр Зубко, концерты, Верховная Рада, история, зима, катастрофы, война, искусство, музыка, технологии, женщины, цирк, Карпаты, дети, транспорт, #Євромайдан, уикенд, автомобили, Порошенко, пейзажи, военная техника, досуг, АТО, экология, солдат, фотоподборки, портрет, марш, фотография, Шахтер, оккупация, митинги, фотоконкурсы, соревнования, туризмЛеонид Швец Марсианка Санна, или Как по-украински будет «ответственность»? Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи reuters, radiosvoboda.org, unian.net, tsn.ua Франція 09.12.2019



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